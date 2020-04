L'apertura del Corriere dello Sport: "Spadafora divide il governo"

"Spadafora divide il governo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani in riferimento alle parole del Ministro dello Sport: "Allenamenti e ripresa del campionato: ministri in ordine sparso. Il titolare dello Sport scettico: "Il sentiero è sempre più stretto, ci sono presidenti pronti a chiedere la sospensione come in Francia. Lega e Figc preparino un piano B". Il vice di Speranza rincara la dose: "Inverosimile una ripresa". Le Regioni contro il decreto sulla preparazione individuale. Boccia concorda: "Va precisato". L'irritazione del premier Conte".

Dybala positivo al quarto tampone - Spazio al giallo che gira intorno al giocatore bianconero. L'indiscrezione arriva dalla Spagna ma l'entourage e la Juve frenano. Si allontana il rientro di Ronaldo.

Virus, dal 18 maggio riaperture differenziate in base ai contagi - Spazio in taglio alto alla parte politica. L'intenzione dell'Esecutivo espressa alle Regioni. Maturità, confermata la data del 17 giugno: l'orale varrà 40 punti, il pregresso 60.

Lazio e Roma sulla stessa barricata: fateci allenare - Spazio in taglio laterale alla volontà delle due squadre capitoline. Con le parole di Ciro Immobile che alla radio ufficiale della Lazio ha rincarato la dose.