L'apertura del Corriere dello Sport: "Speravo di morire"

"Speravo di morire". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport a proposito delle parole di Francesco Totti. Nel suo addio atto d'amore e d'accusa il Pupone racconta su Pallotta: "Non mi chiama da due anni e si circonda di persone sbagliate. Baldini? Mai nessun rapporto". Su Daniele De Rossi, invece, dichiara: "Tornerei, ma con un'altra proprietà. Con De Rossi andrò a tifare la Curva Sud".

"Cento milioni? Non vendo Fede". Questo il titolo in taglio alto in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport a proposito di Federico Chiesa. Rocco Commisso, neoproprietario della Fiorentina ha dichiarato: "Non mi servono soldi, resta in maglia viola".