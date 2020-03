L'apertura del Corriere dello Sport: "Stop"

"Stop". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani in riferimento alla chiusura di tutto lo sport, compreso il calcio con il nuovo decreto: "Lo sport si ferma con tutto il paese. L'Italia diventa zona protetta, da oggi vietati gli spostamenti. Scuole e università chiuse fino al 3 aprile. Alt ai campionati per tutte le discipline ma si continueranno a giocare le partite di Champions e di Europa League.

Gasperini a Valencia per la storia - Spazio in taglio basso all'appuntamento che aspetta l'Atalanta questa sera al Mestalla di Valencina con il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: "A porte chiuse alle 21. Il tecnico dei bergamaschi: "Vogliamo fare risultato senza pensare al 4-1 dell'andata".

Juve e Inter mai senza Dybala e Eriksen - Spazio in taglio basso ai due gioielli rispettivamente di Juve e Inter, dei quali le due squadre non si dovrebbero mai privare: "Per Sarri l'argentino è indispensabile. Conte deve trovare un posto al danese: può fare la differenza".