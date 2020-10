L'apertura del Corriere dello Sport: "Stop al Napoli, è caos"

vedi letture

"Stop al Napoli, è caos". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport all'indomani del caso che ha smosso le ultime ore di calcio. La Regione Campania, attraverso l'ASL, ha bloccato il Napoli a casa a causa dei positivi al Covid-19 e gli azzurri ora sono in quarantena. La Juventus, invece, ha fatto sapere che scenderà regolarmente in campo. Gli azzurri rischiano dunque il 3-0 a tavolino.

Mercato. Siamo alle battute finali per quel che concerne il mercato, ma ci sono ancora diverse big che si muovono per gli ultimi innesti. Il Napoli, ad esempio, ha chiuso l'operazione Tiemoué Bakayoko, a questo punto prossimo centrocampista azzurro, in arrivo dal Chelsea. E il quotidiano romano evidenzia il rinforzo: "Colpo per Gattuso, arriva Bakayoko".

La Roma vince. Dopo una partita a tratti soporifera, è la Roma a gioire nel sabato sera di Serie A. L'anticipo ha visto i giallorossi ottenere i tre punti sul campo dell'Udinese, il primo successo dell'era-Friedkin. "Il lampo di Pedro sveglia la Roma", titola il Corriere dello Sport in taglio alto.