"StraDybala". Si apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport questa mattina in edicola dedicano la sua prima pagina all'uomo che ieri sera ha deciso la sfida tra Juventus e Milan: Paulo Dybala: "Sostiuisce CR7, stende il Milan, riporta la Juve in testa: 1-0. Ronaldo fuorioso non digerisce il cambio, lascia lo stadio prima della fine". Queste le parole di Sarri nel post partita: "Devo ringraziarlo, si è sacrificato per noi".



Sconfitta della Roma - "Una Roma sfinita si ferma a Parma". Spazio in taglio alto ai giallorossi di Fonseca che ieri si arrendono a Parma perdendo 2-0. Il tecnico portoghese ha pagato il tour de force con la rosa decimata dagli infortuni.



Biancocelesti sempre più su - "Lazio, il poker per il terzo posto". In taglio alto spazio alla vittoria dei biancocelesti con il Lecce per 4-2 con le porteste della squadra ospite per un gol annullato da Lapadula.



Fiorentina travolta - "Ninja assatanato, viola demoliti 5-2". Sempre in taglio alto spazio alla sorpresa del campionato. I ragazzi di Rolando Maran hanno dato una straordinaria prova di forza contro la squadra di Montella che è stata sconfitta 5-2 dai sardi che vedono l'Europa.