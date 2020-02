© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola oggi su SuperMario Balotelli, che ha rilasciato al quotidiano una lunga intervista: "Balo nudo". "Ho 29 anni e due figli. Ho sostituito l'istinto col lavoro. Soddisfatto? No, ma sono ancora in tempo per rimediare", le parole dell'attaccante. "I buu sono sfottò e non razzismo? Non lo escludo ma mi fanno male. L'inciviltà non può essere tollerata", prosegue. Poi sul suo compagno di squadra Tonali: "Mi ricorda Gerrard e Lampard. Lo vedrei bene dietro le punte. Ha margini di miglioramento... abissali".

Lazio, solo pali. Niente sorpasso - La Lazio è scesa in campo ieri sera nel recupero del match contro l'Hellas Verona, non riuscendo a superare i veneti ma fermandosi sullo 0 a 0. Due legni di Luis Alberto e diverse grandi parate di Silvestri negano i tre punti ai biancocelesti ed il conseguente sorpasso sull'Inter seconda in classifica. La Juventus resta distante quattro lunghezze.



CR7 festa e Sanremo - Ieri è stato il compleanno di Cristiano Ronaldo, festeggiato con una festa a sorpresa ed un auto in regalo. Oggi toccherà a Georgina essere al centro dell'attenzione, con la sua presenza sul palco dell'Ariston di Sanremo. Potrebbe essere presente anche l'asso portoghese, che ha già messo in fermento così la città di Sanremo, ma di ufficiale ancora non c'è nulla.