L'apertura del Corriere dello Sport su CR7: "Volare Oh Oh"

"Volare Oh Oh". Si apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla partita di ieri sera tra Sampdoria e Juventus, vinta dai bianconeri per 1-2: "Ronaldo segna con l'ascensore, 2-1 alla Samp. Inter a -3: e domenica Supercoppa con la Lazio. Il tridente illumina Marassi: splendido gol di Dybala, pareggio di Caprari, poi il capolavoro di Cristiano. Sostituito, Higuain s'infuria. Sarri: "Capiterà ancora".

Claudio Lotito e la conferenza - "Il salto di Claudio". Spazio in taglio basso alle parole del presidente della Lazio Claudio Lotito, ospite della sala stampa estera in una conferenza-orazione. Queste alcune sue dichiarazioni: "La partita con la Juve sarà un test decisivo per capire se siamo una grande squadra. Ho cambiato la curva. Quando sono arrivato io c'erano le svastiche. Ora ci vanno le famiglie. Lottiamo contro ogni forma di razzismo. All'estero hanno di noi un'immagine sbagliata".