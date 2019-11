"Dyvino": così il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Paulo Dybala trascina la Juventus al successo in Champions: Sarri vince ancora, primo posto nel girone garantito. Dybala regala l'1-0 alla Juventus con un bellissimo gol su calcio di punizione. Poi la nuova esultanza dedicata alla fidanzata e il saluto militare a Demiral. Il giocatore dopo la gara chiarisce: "Era solo uno scherzo".

La Dea - "Splendida Atalanta, 2-0. Lo Shakhtar è decisivo": vince e convince la Dea di Gasperini. Croati battuti con Muriel e Gomez. Decisiva per la qualificazione la prossima sfida in casa dello Shakhtar (ma serve anche l'aiuto di Guardiola).

La Champions - Stasera in campo Napoli e Inter. "Napoli, sento tutta la fiducia": parola a Carlo Ancelotti, allenatore degli azzurri. Carletto rompe il silenzio alla vigilia del match con il Liverpool: "Abbiamo 2 match point per gli ottavi. Mai pensato alle dimissioni. Insigne non è un caso". In campo anche l'Inter di Conte. "Inter obbligata a vincere. 'Siamo migliori di prima'" dice Conte. Il tecnico carica i suoi in vista della gara a Praga contro lo Slavia: "Piangersi addosso non serve a niente, credo nella squadra".

Il caso - "Olsen, che stangata: lo stop è di 4 giornate": quattro giornate al portiere del Cagliari dopo l'espulsione contro il Lecce. Il Giudice Sportivo ferma anche Lapadula ma per due turni. Il portiere dei sardi si scusa con i compagni e con i tifosi.