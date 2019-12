L'apertura del Corriere dello Sport su Friedkin: "Vincerò anche a Roma"

"Vincerò anche a Roma": così il Corriere dello Sport in apertura. Spazio alle vicende societarie in casa Roma con il probabile passaggio di consegne tra Pallotta e Friedkin, non ancora ufficializzato. Rilancio sportivo, finanziario e commerciale: ecco i tre assi della strategia del magnate texano che vuole anche il nuovo stadio. Ha avviato contatti con Coni e Campidoglio. E ai suoi ha confidato: "Credo molto nel marchio della città eterna, voglio lasciare il segno".

Botto Juve - Nel taglio alto invece si parla del mercato e di Kulusevski, prossimo al passaggio alla Juventus: "Juve-Kulusevski: botto da 44 milioni". Accordo fatto con l'Atalanta per lo svedese in prestito al Parma: 35 milioni cash più altri 9 di bonus. Ok per giugno ma Sarri spera di averlo subito a disposizione.

L'intervista - Parla papà Inzaghi. Giancarlo Inzaghi racconta il magic moment dei due figli, Simone, allenatore della Lazio, e Pippo, tecnico del Benevento dei record in B. "Simone ottimista, Pippo ossessivo, disegna gli schemi persino a tavola: ecco i loro segreti".

Wags - A fondo pagina c'è spazio anche per la 'lotta' tra wags e due modi diversi di interpretarla. "Sentirsi Georgina o Wanda. Il 2019 in due stereotipi di wags".

La Premier - Premier League in campo, tante le sfide. "Guardiola contro Ancelotti, duello all'ombra di Klopp". Il Manchester City sfida l'Everton, reduce da 2 successi consecutivi dopo l'avvento di Carlo. I tecnici più blasonati devono inventarsi un ruolo nuovo.