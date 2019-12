L'apertura del Corriere dello Sport su Ibra e CR7: "Egolandia"

"Egolandia": così il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Torna in Serie A Zlatan Ibrahimovic che ha detto di sì al Milan. La Serie A, scrive il quotidiano romano, diventa il terreno di sfida per due fenomeni: Cristiano che si considera il numero uno della storia, Zlatan che ama paragonarsi a un dio. Dove il primo regnava incontrastato, arriva un altro campione che non ammette altro Superuomo al di fuori di sé. Ibra avvisa: "Arrivo per cambiare la stagione del Milan".

L'incontro - Accanto al titolone centrale, l'editoriale di Ivan Zazzaroni con una foto a corredo che inquadra il direttore del Corriere e Sinisa Mihajlovic. "L'incontro che aspettavo" scrive Zazzaroni.

Mercato Inter - I nerazzurri proseguono la caccia ad Arturo Vidal. "Vidal denuncia il Barça: premi non pagati". L'Inter rimane in attesa ed è in pole per l'ingaggio del cileno.

Mercato Napoli - Si muove anche il mercato del Napoli. "Pronta la missione in Spagna: obiettivo Lobotka". Il centrocampista slovacco del Celta Vigo è l'obiettivo per il mercato di gennaio.

Mercato Bologna - I rossoblù tentano il colpo in attacco. "Barrow, il Bologna ha il sì dell'Atalanta: ora si tratta". Il giovane attaccante può sbarcare in rossoblù.

La crisi - A fondo pagina spazio alla crisi del Catania in Serie C: "Il Catania libera tutti: 'I soldi sono già finiti'" scrive il quotidiano. A Natale, con una lettera, la società ha invitato i calciatori a trovare delle nuove sistemazioni con i cartellini gratis.