L'apertura del Corriere dello Sport su Ibra e CR7: "Gli infiiniti"

Milan e Juventus volano sulle ali dei loro campioni, ed il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Gli infiiniti". Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo eterni: due capolavori dei fuoriclasse regalano i tre punti a Milan e Juventus. Zlatan regala a Kessie il primo gol e poi stende l'Udinese in rovesciata, mentre il portoghese rientra dopo la quarantena e dopo soli tre minuti trova la rete che sblocca la partita.

Incredibile Lazio - Che rimonta in casa del Torino per la Lazio di Simone Inzaghi: sotto 3 a 2 al novantesimo, i biancocelesti trovano il rigore del pari al secondo di recupero e poi a tempo scaduto Caicedo regala i tre punti alla Lazio. Sprofonda così il Torino, che non riesce a schiodarsi dall'ultima posizione di classifica.

Roma in alto: ora può sognare - La Roma si conferma in ottima forma e si impone per due a zero sulla Fiorentina: ora può sognare. Apre le marcature Spinazzola, poi nella ripresa è Pedro a chiudere in giochi e portare la Roma di Fonseca in quinta posizione.