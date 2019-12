L'apertura del Corriere dello Sport su Ibra e Vidal: "Rieccoli"

Rieccoli": così il Corriere dello Sport in apertura su Ibra e Vidal. Due possibili ritorni nella nostra Serie A, pronti a infiammare il mercato di gennaio e il derby di Milano. Zlatan Ibrahimovic ha detto sì al Milan: lo svedese pronto a firmare per 6 mesi, prolungabili a 18. Zlatan sarà a disposizione di Pioli per il match di gennaio contro la Sampdoria, alla ripresa del campionato. Il cileno invece è in cima agli obiettivi dell'Inter per gennaio: Marotta offre 12 milioni di euro al Barça per un prestito con diritto di riscatto.

Mercato Juve - "Paredes, lo vuole Sarri": anche la Juve va in cerca di rinforzi. Il club bianconero ha bisogno di un nuovo centrocampista e potrebbe chiudere uno scambio con il PSG, con Emre Can in Francia. Sarri voleva Paredes già ai tempi del Chelsea ma per lo Zenit era incedibile. Ora le cose sono cambiate.

Mercato Napoli - Rino Gattuso attende rinforzi. "Il Napoli spinge per Lobotka. Idea dalla Cina: piace Ferreira Carrasco". Gli azzurri cercano un nuovo centrocampista centrale ma anche un esterno d'attacco.

Futuro Roma - La Roma invece riparte dai suoi gioielli. "La Roma blinda Pellegrini. E nel futuro maglia numero 10 e fascia da capitano": il classe '96 pronto a diventare la nuova bandiera romanista.

Calcio estero - Ieri in campo la Premier League, che trova spazio di spalla, con il primo successo di Ancelotti sulla panchina dell'Everton: "Ancelotti, una prima da abbracci". I Toffees vincono per 1-0. Emoziona l'uscita della sua 'scommessa' Sidibe che gioca e firma l'assist per la vittoria. Intanto il Liverpool travolte il Leicester per 4-0, in trasferta. Mercato spagnolo: "E Cavani si promette all'Atletico", il Matador potrebbe trasferirsi alla corte di Simeone.

L'inchiesta - Il Corriere dello Sport, a fondo pagina, dedica spazio a una nuova inchiesta: "Quanti agenti segreti vigilano sul nostro sport". Viaggio all'interno di Sportradar: vi raccontiamo come gli 007 lavorano per garantire la regolarità degli eventi.

La Serie B - Infine, spazio alla Serie B e al turno di campionato giocato ieri. "Il Benevento non si ferma. Ventura rialza la testa": Inzaghi batte il Chievo e continua a volare, Salerno riparte con un poker.