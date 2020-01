L'apertura del Corriere dello Sport su Ibra: "Io c'è"

"Io c'è": questo il titolo d'L'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Lo svedese gioca subito, segna e scalda i milanisti. "Voglio dimostrare di essere decisivo - dice l'attaccante nella conferenza stampa di presentazione - So cosa devo fare. Sono più cattivo di 10 anni fa". E intanto il ds Massara è volato a Barcellona per chiudere il colpo Todibo, difensore classe '99 pronto a lasciare i blaugrana. Zeman voce fuori dal coro: "Zlatan non mi convince. I 38 anni non sono un dettaglio ma sono pronto a ricredermi. Il miglior calcio lo gioca la Lazio".

Mercato Inter - Prosegue la trattativa tra i nerazzurri e il Barcellona per Arturo Vidal. "Inter, Valverde frena Vidal" scrive il quotidiano nel box in taglio alto. Intrigo Vidal: il Barça convoca il cileno che resta nel mirino dell'Inter ma anche in causa con il club per il mancato pagamento dei bonus.

Mercato Napoli - Il club azzurro cerca un nuovo centrocampista. Il rinforzo individuato è Lobotka. "Napoli, Lobotka preme sul Celta". C'è ancora distanza tra le due società ma lo slovacco insiste: "Voglio l'azzurro".

Mercato Roma - "Roma, Zidane libera Diaz": l'attaccante Mariano Diaz non rientra nei piani del Real di Zidane. La Roma è sulle sue tracce ma il nodo è Kalinic. Intanto l'assist arriva da Zizou: "Ha bisogno di più minuti". Giallorossi alla finestra.

L'immortale - "Il quarto decennio di Buffon l'immortale". Il portiere della Juventus, a oltre 40 anni, non ha intenzione di smettere. Dal debutto nel '95 al record che batterà nel 2020: così Gigi moltiplica la storia.

Si cambia - Infine, spazio alle ultime novità regolamentari. "Fuorigioco di centimetri, il VAR non sarà utilizzato": verso un'altra rivoluzione IFAB per i casi più controversi. Casarin: "Ma è giusto così".