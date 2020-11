L'apertura del Corriere dello Sport su Ibra: "Mister ci penso io!"

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con Zlatan Ibrahimovic ed il titolo: "Mister ci penso io!". Ventesimo risultato utile consecutivo in campionato per il Milan, trascinato da una doppietta dello svedese. Dopo l'uno-due di Ibrahimovic, Mertens riaccende le speranza, ma nel finale ci pensa Hauge a rimettere in ghiaccio la partita. Apprensione per Ibra, uscito nel finale per un problema muscolare: entità da valutare nelle prossime ore.



Inter pazzesca, crollo e rimonta - L'Inter soffre nel primo tempo contro il Torino, va sotto 2 a 0 con le reti di Zaza ed Ansaldi, ma poi nella riprese cambia marcia e ribalta il risultato. Prima Sanchez, poi una doppietta di Lukaku ed a chiudere la quarta rete di Lautaro Martinez: da 0-2 a 4-2. Conte: "Abbiamo ancora tanta strada da fare".

Il Micki show esalta la Roma - Una doppietta di Mkhitayan ed una rete di Borja Majoral, fanno volare la Roma contro il Parma: prosegue la marcia record dei giallorossi nonostante le tante assenze.