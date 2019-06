L'apertura del Corriere dello Sport su Icardi: "Lo vuole Sarri"

© foto di Mattia Verdorale

"Lo vuole Sarri". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in riferimento all'attaccante dell'Inter Mauro Icardi come primo obiettivo della nuova Juventus di Sarri: "Il tecnico ha incontrato Paratici che continua a lavorare sul fronte Rabiot. Pjanic si toglie dal mercato confermando la sua permanenza a Torino".

Corvino e la Fiorentina - "Corvino, lo sfogo". Spazio in prima pagina anche all'addio tra l'ormai ex dg viola Pantaleo Corvino e la Fiorentina con lo sfogo di quest'ultimo in primo piano. Corvino ha raccontato la verità, la sua verità sul divorzio con la Fiorentina che gli causato non poco dolore.



Fonseca e la Roma - "Lancia subito un appello ai tifosi". Spazio in prima pagina anche al nuovo allenatore della Roma, Paulo Fonseca che dopo il vertice a Londra con il presidente giallorosso James Pallotta, il portoghese ha dichiarato di volere una Roma coraggiosa anche se non avrà molto tempo a disposizione.