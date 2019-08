L'apertura del Corriere dello Sport su Icardi: "Perduto"

© foto di WilMan

La gigantografia di Icardi e una sola parola a caratteri cubitali: "Perduto". Così si apre oggi il Corriere dello Sport, con una titolazione che continua così: "Anche Zhang molla Icardi, il Napoli prende Llorente e la Juve è bloccata. L'Inter ha chiuso per Sanchez, già oggi il cileno a Milano. Definito anche lo scambio Biraghi-Dalbert con la Fiorentina".

L'offerta monstre - Conquista spazio in prima pagina una delle trattative più costose di sempre: "Il Barca a Parigi: Neymar! Missione spagnola: 170 milioni cash per il brasiliano".

Il presidente ha parlato - Intervista esclusiva del Corsport al numero uno della FIGC. Dal titolo: "Gravina: "È l'ora del cambiamento". Il presidente federale tocca i nervi scoperti del calcio italiano".

La punizione azzurra - "Ufficiale: Zaniolo e Kean ciao Italia. Mancini li esclude per motivi disciplinari: vanno in Under 21", la titolazione sulle ultime novità della Nazionale.

L'oggetto del desiderio - "Asta per Defrel, la Samp supera il Cagliari", il titolo in merito al futuro del prospetto offensivo della Roma.

Il bomber di scorta giallorosso - A proposito di capitolini, in prima pagina c'è anche spazio per l'ultima novità di mercato: "La Roma ha il vice Dzeko: è in arrivo Kalinic".

Napoli e il suo nuovo campione - "Lozano si presenta: 'Napoli prima scelta'", la titolazione in taglio alto sull'arrivo del messicano in maglia azzurra.