© foto di Mattia Verdorale

"Prigioniero". Si apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola stamani sul caso Mauro Icardi: "Napoli irritato con la Juve: disturba Icardi. Voci su un nuovo incontro milanese Giuffrida-Paratici. De Laurentiis convinto che non lo vogliano in azzurro".

Lozano al Napoli - "Operazione scudetto". Spazio in taglio laterale anche al neo acquisto del Napoli: "Visite a Roma per il messicano che oggi sarà a Castel Volturno. Esordio l'1 settembre con Sarri".



Alla Fiorentina arriva Ribery - "E' notte viola". Questo il titolo in taglio alto dedicato al colpo della Fiorentina di Rocco Commisso che ha fatto sbarcare il pluricampione francese a Firenze: "Ribery arriva, firma il contratto e fa impazzire Firenze: oggi la presentazione, poi testa al Franchi da tutto esaurito: "Sono qui perché io ci credo". E Commisso non si ferma: 30 milioni per Berardi".