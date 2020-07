L'apertura del Corriere dello Sport su Immobile: "Ciro la infila"

"Ciro la infila" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Il riferimento è a Immobile e alle vittoria della Scarpa d'Oro. L'azzurro segna il gol numero 35 in campionato e supera Lewandowski. Ronaldo rimane a secco e lascia il via libera al calciatore della Lazio. Zenga batte per 2-0 una Juve distratta. Lazio in corsa per il secondo posto: 2-0 al Brescia.

Mercato nerazzurro - Nel taglio alto si parla del calciomercato interista. "Inter sempre più inglese". Suning dà il via alle grandi manovre di mercato per colmare il gap con la Juventus. Oltre a Emerson Palmieri, Conte ha chiesto uno tra Sissoko, Ndombele e Kante: avviati i contatti con Tottenham e Chelsea. E sul fronte giovani Marotta accelera per Tonali e Kumbulla.

Il nuovo campionato - "Tempi stretti per la nuova A. Due gironi o idea playoff". Gravina lancia l'allarme in vista della ripartenza del nuovo campionato, al momento prevista per il 12 settembre, ma l'inizio potrebbe slittare. Tardelli non ci sta: "Vogliono fermare lo strapotere Juve".

Le altre - "Doppio Ibra non basta. Roma quinta". I giallorossi passano in casa del Toro, ai preliminari di Europa League i rossoneri. La Fiorentina ne fa 4 al Bologna, tripletta di Chiesa. Il Lecce può salvarsi: 2-1 all'Udinese. Il Genoa ne prende 5 dal Sassuolo.

La scelta - "Dalla B alla borsa di studio". Storie che lasciano il segno. Alessandro Spanò, dopo la promozione in Serie B con la Reggiana, annuncia l'addio al calcio a 26 anni, per lo studio.