L'apertura del Corriere dello Sport su Immobile e Ronaldo: "Ricomincio dai re"

"Ricomincio dai re" è il titolo con il quale apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Torna la Serie A: la Lazio vola a Crotone, mentre la Juventus ospiterà il Cagliari alle 20:45. In campo Immobile e Ronaldo, riparte la supersfida dei bomber: "L'anno scorso hanno duellato per scudetto e classifica cannonieri - si legge - adesso dai loro gol può arrivare il rilancio di Inzaghi e Pirlo". Anche Luiz Felipe out per Covid, rientrano De Ligt e Alex Sandro.

Totti - In taglio centrale c'è spazio per le dichiarazioni di Francesco Totti, di recente rimessosi dal Covid: "Sollievo Totti: 'Ma che paura'", titola il quotidiano. L'annuncio sui social dell'ex capitano giallorosso: "La diagnosi un colpo al cuore: polmonite bilaterale. Un calvario durato 24 giorni". Il c.t. Mancini, intanto, da ieri è negativo.

Inter - "Inter, c'è il blocco dei rinnovi", si legge invece in taglio basso. C'è l'intesa tra la società e Conte, secondo il quotidiano: a stagione in corso non ci saranno prolungamenti di contratto. I giocatori dovranno aspettare maggio per negoziare. Il caso più spinoso, assicura il Corriere dello Sport, è quello legato al rinnovo di Lautaro.