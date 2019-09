L'apertura del Corriere dello Sport su Inter e Juve: "Cannibali"

"Cannibali". Titola così in apertura di prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport, facendo riferimento alle vittorie di Inter e Juventus in due dei tre anticipi andati in scena ieri. E ovviamente non può che esserci uno sguardo alla prossima settimana: tra sette giorni il derby d'Italia potrebbe segnare la svolta tra un Conte insaziabile, che battendo la Samp è ancora a punteggio pieno, e Sarri, che ritrova Ronaldo contro la SPAL. Una sfida-verità, scrive il quotidiano.

Napoli e Roma - Sotto al titolo principale sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per le partite in programma oggi. In primis il Napoli, che ora non può sbagliare dopo aver perso al San Paolo con il Cagliari. Altro match interno, con il Brescia, e il quotidiano romano titola: "Napoli, Lozano-Balo a pranzo". Si parla anche di Roma, impegnata oggi in Salento per riscattare l'ultimo k.o. rimediato per mano dell'Atalanta: "A Lecce c'è il pieno per la Roma".

All'estero - Spazio anche al calcio estero sulla prima pagina del Corriere dello Sporta. Ieri è sceso in campo il Liverpool, che di misura ha superato lo Sheffield United in trasferta e ha potuto celebrare il settimo successo in altrettante sfide. Risposta pronta del Manchester City, vittorioso per 3-1 sul campo dell'Everton. E il quotidiano titola: "Liverpool, marcia trionfale: sono sette! Il City resta in scia!".