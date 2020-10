L'apertura del Corriere dello Sport su Inter e Juve: "Scusate il ritardo"

"Scusate il ritardo", è il titolo d'apertura scelto oggi dal Corriere dello Sport. Il riferimento è a Inter e Juventus, chiamate a ribaltare una falsa partenza in campionato. Conte col Parma (in campo alle 18) promuove Ivan Perisic, mentre Pirlo provoca: "Mangerò il panettone". Rispetto alla scorsa stagione hanno un notevole ritardo in Serie A tanto da sembrare ancora squadre imperfette.

Lazio - In taglio alto c'è spazio per la delicata situazione che sta vivendo la squadra di Simone Inzaghi: "Tamponi al drive-in, la Lazio fa l'appello", titola il quotidiano. I giocatori tutti in fila per fare l'esame Covid: addirittura quattordici assenti sul campo di Formello. Inzaghi annulla la conferenza e cerca una squadra per Torino.

Ronaldo - "Ronaldo negativo si prepara per lo Spezia", si legge invece in taglio centrale. L'asso portoghese è finalmente risultato negativo al tampone: nel mirino adesso c'è lo Spezia, prossimo avversario in campionato dei bianconeri.