L'apertura del Corriere dello Sport su Inter-Juve: "Ne resterà uno solo"

Il giorno del tanto atteso Derby d'Italia è arrivato: Inter da un lato, Juventus dall'altro e "Ne resterà uno solo", come titola in apertura l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Stasera, davanti agli oltre 75 mila di San Siro, l'Italia scoprirà chi comanda nel mondo del calcio sotto gli occhi del mondo. Conte può volare a +5 e può dimostrare ai bianconeri che non sono invincibili, Sarri invece cerca il sorpasso e di affossare le ambizioni nerazzurre.

Il Milan gioisce - In taglio basso sull'edizione odierna del Corriere dello Sport tanto spazio alla Serie A, a cominciare dagli anticipi di ieri. Focus ovviamente sul Milan, che battendo il Genoa si salva e soprattutto mette "Giampaolo in salvo", il titolo del quotidiano romano. A Genova finisce 2-1 e le luci dei riflettori vanno tutte su Reina, autore di una papera e di un rigore parato allo scadere che vale tre punti. E la panchina del suo allenatore.

Le romane - Scendendo più a sud, il Corriere dello Sport si sofferma sulle due squadre di Roma. La Roma, impegnata all'Olimpico contro il Cagliari, si prepara ad accogliere una vecchia conoscenza, un vecchio amore. "La Roma sfida il 'suo' Radja", il titolo dedicato allo scontro tra amici con Nainggolan. Spazio anche alla Lazio, che farà visita al Bologna. Prima della partita i tifosi andranno in pellegrinaccio a San Luca, secondo quanto si apprende dal quotidiano, che titola: "Bologna-Lazio, insieme per Sinisa".