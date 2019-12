L'apertura del Corriere dello Sport su Inter-Roma: "Black Friday"

"Black Friday": questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Si parla di Inter-Roma, il big match in programma domani a San Siro e della sfida nella sfida tra Inter e Roma. Protagonisti Lukaku e Smalling: da ex compagni al Manchester United a grandi rivali nella super sfida di venerdì. Champions e Scudetto in offerta. I due hanno imparato a stimarsi, hanno preso posizioni forti contro il razzismo, sono simboli di due squadre che hanno 8 punti in più rispetto a un anno fa. E non vogliono perderli. Centrocampo dimezzato per Conte, Fonseca rischia di perdere Dzeko.

Il ko - "Khedira ko per 3 mesi": a centro pagina si parla del nuovo infortunio che ha colpito Sami Khedira. Ieri l'intervenuto di pulizia al ginocchio, poi le conferme sui tempi di recupero: il tedesco sarà fermo per 3 mesi, rientro previsto a marzo. Sabato la Juventus farà visita alla Lazio. Inzaghi dà la scossa: "Serve la partita perfetta".

Coppa Italia - "Bologna e Lecce escono male": così il Corriere sui match di Coppa Italia disputati ieri. Bologna travolto a Udine (ko 4-0), malissimo anche il Lecce sconfitto per 5-1 in casa della SPAL. Fuori anche il Sassuolo baby, sconfitto per 1-2 in casa dal Perugia, formazione di Serie B.

Il caso - Il presidente no-VAR. A Ceferin non piace il VAR: "Cambiamo il fuorigioco". Il numero uno della UEFA propone dei cambiamenti, con una tolleranza di 15-20 cm sul fuorigioco.

Il report - "Ora l'Italia è il paradiso degli agenti". Un report FIFA sul rapporto e i costi tra i club e gli agenti. Nel 2019 spesi 639,5 milioni di euro in commissioni: superate Inghilterra e Germania.