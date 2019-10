L'apertura del Corriere dello Sport su Juve e Inter: "Brucia"

© foto di Wilman

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre con il confronto tra le due massime forze del campionato: "Brucia. Si alza la temperatura della sfida tra la Juve e Conte". Bianconeri e Inter quest'oggi saranno impegnati nei rispettivi anticipi contro Lecce e Parma.

Spazio anche alle ultime in casa rossonera: "Maldini: Milan al top o vado via", e a quelle che riguardano la Roma: "In pressing per il VAR". Sul mercato, si studia un clamoroso ritorno: "Ibra furioso. E l'Italia lo aspetta".