L'apertura del Corriere dello Sport su Juve e Inter: "Colpi da scudetto"

"Colpi da scudetto". Titola così in apertura l'edizione odierna di Tuttosport, che in prima pagina si dedica al mercato, alla Juventus e all'Inter, due delle società che si stanno muovendo in maniera più concreta in queste primissime battute. I colpi corrisponderebbero ai nomi di Leandro Paredes e Arturo Vidal, le mosse per far svoltare bianconeri e nerazzurri. Nel mirino di questi ultimi restano anche Darmian e Kulusevski, mentre in quello bianconero anche Meunier e Haaland.

De Rossi torna alla Roma - Sul campo la Roma sta andando bene, ma adesso la svolta potrebbe arrivare anche in società. La trattativa tra James Pallotta e Friedkin è alle battute finali. Il patron stavolta sembrerebbero orientato a dire di sì alla cessione e il taglio alto del Corriere dello Sport in prima pagina è dedicato proprio al possibile addio di Pallotta, che aprirebbe le porte ad un romantico ritorno. "Spazio a De Rossi nella nuova Roma", il titolo del quotidiano, che ricorda come il centrocampista classe '83 potrebbe presto lasciare il Boca Juniors.

Iachini si presenta - Ieri è stata anche la giornata in cui Giuseppe Iachini s'è presentato alla stampa come nuovo allenatore della Fiorentina. In prima pagina sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per le parole del neo-tecnico viola in conferenza: "Ecco Iachini 'Fiorentina niente paura'", si legge sul quotidiano romano, che definisce chiare le idee di Iachini, il cui obiettivo è quello di arriva "Subito ai 40 punti, poi potremo divertirci".