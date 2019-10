L'edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con i pareggi di Juve ed Inter, fermate rispettivamente da Lecce e Parma: "Fermi tutti". Sia la prima che la seconda della classe non vanno oltre i pari e rischiano di subire le altre, che in classifica potranno accorciare.

Napoli al bacio - Di spalla sull'edizione odierna del Corriere dello Sport c'è spazio per il Napoli. "Insigne promette un Napoli al bacio", si legge. Dopo aver vinto contro il Salisburgo, con la rete del successo realizzata proprio dal capitano, gli azzurri se la vedranno con la SPAL e vogliono prendere il volo anche in Serie A. Al fianco del numero 24 oggi spazio a Mertens e Milik.

Le romane - Spazio anche alle romane sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Di spalla si parla prima della Roma, con "l'appello prima del Milan" da parte di Fonseca: "Lasciate in pace Zaniolo". Il portoghese ha difeso il gioiellino giallorosso in conferenza stampa. Poi il quotidiano romano si sofferma sulla Lazio, attesa stasera a Firenze da una sfida complicata: "Inzaghi chiede il voto di fiducia".