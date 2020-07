L'apertura del Corriere dello Sport su Juve e Lazio: "Figurone"

vedi letture

"Figurone" è il titolo d'apertura scelto dal Corriere dello Sport per parlare delle vittorie di Juve e Lazio ieri. Ciro Immobile guida la rimonta della Lazio sul campo del Torino (2-1), contro il Toro dell'amico Belotti, a segno su rigore. Paulo Dybala apre con un gioiello il successo della Juventus in casa del Genoa (vittoria per 3-1).

Calciomercato caldissimo - "Arthur: 'Cara Juve, ci aspettano tante sfide'". Il centrocampista, prossimo bianconero, pensa alle nuove sfide con la Juve. "Hakimi, visite e firme: 5 anni con l'Inter". Ieri la risposta dell'Inter ai bianconeri con Hakimi. "Osimhen. Improvviso blitz a Napoli: si tratta". Gli azzurri cercano il colpo in attacco.

Leo - "Messi, 700 con rabbia". La Pulce del Barcellona ha segnato ieri il gol numero 700 della sua carriera, con un cucchiaio a Oblak, contro l'Atletico Madrid. Leo da record su rigore ma l'Atletico ferma il Barça.

La festa - "Benevento è qui la storia". Ancora festa per i sanniti, tornati in A dopo due anni. Inzaghi: "In Serie A battendo ogni record".