L'apertura del Corriere dello Sport su Juve-Lazio: "Che ci siamo persi!"

"Che ci siamo persi!". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa riferimento alla corsa scudetto e, in particolar modo, allo scontro diretto previsto oggi da calendario, quello tra Juventus-Lazio, prima e seconda della classe, che il coronavirus ci ha negato e che ora possiamo solo sognare, in attesa che si riparta.

Il diktat dei medici. Intanto nella giornata di ieri c'è stato un piccolo giallo circa i medici FIGC e l'eventuale ripartenza del calcio, riportato dal Corriere dello Sport in prima pagina. "Medici, il falso stop", il titolo proposto dal quotidiano. Prima una nota contro la ripresa, poi la smentita. Ma il Governo darà il via libera prima al tennis e poi al calcio. Gli allenamenti non sono previsti prima del 18 maggio.

Interviste social. In questo periodo di quarantena sono cresciute a dismisure le dirette social dei personaggi che hanno vissuto il mondo del calcio fino a qualche anno fa. Tra questi anche diversi campioni del calibro di Vieri, Totti, Cassano e Del Piero (nella foto del quotidiano). Il Corriere dello Sport in taglio basso parla di questo tema e titola: "Salviamoli dalla trappola dei social".

In Germania. Non c'è solo il calcio d'Italia, ma anche il calcio degli altri. In Germania, ad esempio, sarebbero già pronti per tornare in campo dopo lo stop per la pandemia e il Corriere dello Sport titola così: "La Bundesliga è pronta: 'Si tornerà in campo senza le mascherine'", assicura il ministro del lavoro, che sottolinea come sia questa una soluzione improponibile.