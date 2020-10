L'apertura del Corriere dello Sport su Juve-Napoli: "Sconfitti"

"Sconfitti". Questo il titolo con cui sia pre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola in riferimento alla gara annullata tra Juventus e Napoli: "Juve in campo, Napoli in isolamento: è scontro. Così perdiamo tutti. DeLa: "Fermati dall'Asl". Agnelli: "Il protocollo parla chiaro". Caos Covid, la Lega: "Si poteva giocare". Azzurri verso lo 0-3 e un punto in meno. Spadafora convoca Gravina e Dal Pino: salute prioritaria".

Coraggio Lazio, l'Inter rallenta - Spazio in taglio alto al pareggio nella gara tra Lazio e Inter: "Milinkovic risponde a Lautaro (1-1). Nervi tesi: due espulsi. Corrono Atalanta (5-2 al Cagliari) e Milan (3-0 allo Spezia).

Chiesa è Juve, Douglas al Bayern - Spazio in taglio basso all'ultimo colpo della Juventus. Il prestito del brasiliano sblocca Federico. De Sciglio al Lione. Roma, assalto a Smalling. Oggi Federico Chiesa diventerà un nuovo giocatore della Juventus.