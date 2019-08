L'apertura del Corriere dello Sport su Juve-Napoli: "Troppo presto"

Poche ore a Juventus-Napoli, una delle sfide più attese dell'anno, quest'anno capitata appena alla seconda giornata di campionato. Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio al match e in prima pagina titola: "Troppo presto". Secondo il quotidiano si tratta di una partita senza troppe certezze, specie in casa bianconera a causa delle assenze di Chiellini (lesione al crociato) e di Sarri (polmonite). Così scalda i motori Matthis de Ligt, al debutto, così come Gonzalo Higuain e Nikola Maksimovic dall'altro lato.

Icardi attacca - In casa Inter continua a tenere banco la questione legata a Mauro Icardi. Il Corriere dello Sport in taglio alto ne parla approfonditamente e titola: "Clamoroso Icardi, porta l'Inter in tribunale". La guerra di Maurito infatti è iniziata andando al Collegio Arbitrale e chiedendo il reitregro nella parte tattica degli allenamenti e 1,5 milioni di euro per condotta discriminatoria da parte della società nei suoi confronti. L'ex Sampdoria vorrebbe ancora la Juventus, ma restano alla finestra PSG e Monaco.

Europa League - Di spalla sul Corriere dello Sport c'è spazio per le romane e il sorteggio d'Europa League andato in scena ieri. La Roma non ha pescato male, mentre la Lazio qualche problemino in più potrebbe avercelo. "Roma, solo un pericolo: Borussia Moenchengladbach", titola il quotidiano romano, che ricorda come nel gruppo dei giallorossi ci siano anche Basaksehir e Wolfsberg. "Lazio, corsa a ostacoli per Inzaghi", il titolo per i biancocelesti, sorteggiati insieme a Celtic, Rennes e Cluj.