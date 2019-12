L'apertura del Corriere dello Sport su #JuveLazio: "Attrazione finale"

A Riyad è tempo di Juventus-Lazio, finale di Supercoppa Italiana. Alle 17:45, ora italiana, ci si gioca un trofeo in Arabia e il Corriere dello Sport vi dedica l'apertura in prima pagina: "Attrazione finale", il titolo scelto per il duello Ronaldo-Immobile, pronti a dare la caccia alla Supercoppa. Sarri rischia Dybala con Higuain e CR7 per battere i biancocelesti che invece giocheranno con la formazione tipo.

Inter in vetta - "Conte, Natale con la Signora". E con riferimento alla Juventus il Corriere dello Sport dedica ampio spazio anche all'Inter che dopo il successo nettissimo contro il Genoa riagguanta il primo posto della classifica, appaiata ai bianconeri. Lukaku (doppietta), Gagliardini e baby Esposito permettono ai nerazzurri di superare il Grifone, mettendo tra l'altro sulla graticola l'ex Thiago Motta.

Caos Fiorentina - Nell'anticipo del venerdì, invece, era stata la volta della Fiorentina. Altro k.o. interno con la Roma, decisivo per le sorti di Vincenzo Montella, esonerato dopo l'1-4 rimediato al Franchi contro i giallorossi. "Via Montella, Iachini in pole", titola il Corriere dello Sport per riassumere la vicenda. E, se non sarà l'ex allenatore dell'Empoli, il sostituto potrebbe essere uno tra Prandelli, Ballardini e Di Biagio.

Liverpool campione del mondo - Infine c'è spazio anche per il calcio internazionale, a cominciare dal successo ai supplementari del Liverpool a Doha contro il Flamengo. I Reds ora sono la squadra più forte del mondo e il Corriere dello Sport titola: "Il Liverpool sul tetto del mondo". In prima pagina sul quotidiano c'è uno stralcio dedicato anche alla nuova avventura di Carlo Ancelotti in Premier League: "Ancelotti, sì all'Everton: 'Sfida che mi affascina'".