© foto di WilMan

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica l'apertura a Lazio e Roma: "L'ora Capitale. Lo sprint della Lazio, l'arrivo di Friedkin, la vittoria di Lotito nella contesa per l'elezione del presidente della Lega riportano Roma al centro dei giochi. Se Inzaghi centra il decimo successo e Fonseca batte Sarri, anche il tricolore torna in ballo. Con le romane in prima linea".

Le trattative napoletane - Subito sotto spazio al mercato. Cominciando da quello partenopeo: "Il Napoli fa il bis: ecco Lobotka dopo Demme. Visite mediche per il tedesco, che però domani non sarà in campo. Con il Celta intesa per lo slovacco: il nodo del pagamento".

La Fiorentina prende la punta - In prima pagina anche la Viola: "Colpo Fiorentina: la serie A ritrova Cutrone. Chiusa dopo sei mesi la parentesi inglese: al Wolverhampton 19 milioni complessivi. Ieri a tarda serata l'arrivo in città".