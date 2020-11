L'apertura del Corriere dello Sport su Lazio-Juve: "Ciro, test decisivo"

"Ciro, test decisivo", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. Il quotidiano fa il punto in casa Lazio in vista della sfida contro la Juventus: oggi l'ultimo tampone per esserci nel lunch match di domenica. Grande tensione sul big match: c'è attesa anche per Luis Alberto, risultato negativo in un nuovo laboratorio.

Italiane in Europa - In taglio alto c'è invece spazio per la serata delle Italiane in Europa League: il "tracollo Milan" scatena "la furia di Ibra". Sorride invece il Napoli, protagonista di una "rimonta d'oro" sul campo del Rijeka. Tutto facile, infine, per la Roma, che si sbarazza del Cluj con una manita: "Mayoral ok", è il commento che aggiunge il quotidiano.