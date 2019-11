L'apertura del Corriere dello Sport su Lukaku e Lautaro: "Giganti"

"Giganti": è questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Una strepitosa Inter vince a Praga per 3-1 e ora può sognare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Lautaro Martinez, autore di una doppietta, e Romelu Lukaku, autore di una gara incredibile (un gol e due assist ma anche due gol annullati e una traversa) trascinano i nerazzurri. Ora l'Inter può strappare il pass agli ottavi: servirà una vittoria a San Siro contro il Barcellona, già qualificato e certo del primo posto.

Bene gli azzurri - "Napoli a tutto cuore, fermato il Liverpool". Avanti con Mertens ad Anfield, gli azzurri di Ancelotti ripresi da un colpo di testa di Lovren. Finisce 1-1 in Inghilterra, la qualificazione agli ottavi è a un passo.

Mercato Juve - Di spalla c'è spazio anche per il mercato. "Dybala tentato da Barcellona e Real Madrid": la Spagna esercita un fascino irresistibile sull'attaccante argentino della Juventus che in Europa ha sorpassato il CR7 juventino, 8 gol contro 7. I bianconeri possono perdere il loro numero 10.

Casa e Chiesa - Commisso in Italia per risolvere, tra le altre cose, il caso Federico Chiesa. "Chiesa-Fiorentina alle prove di pace". Ieri è andato in scena il vertice tra il patron e il padre-agente, l'ex calciatore Enrico. Niente rinnovo ma si tratta.

Tra campo e futuro - "Roma, partita doppia". Giallorossi in campo quest'oggi a Istanbul per giocarsi la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Ma la partita è doppia perché si parla anche del futuro: Friedkin avanza. Stasera in campo anche la Lazio contro il Cluj.

Il caso - "Moreno è sleale, l'ho mandato via io": così Luis Enrique in conferenza stampa, al suo ritorno sulla panchina della Spagna dopo la scomparsa della figlia. L'ex c.t. ha lasciato la Nazionale, mandato via dall'ex Barça: "Ha troppe ambizioni".