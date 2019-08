© foto di Mattia Verdorale

"Conte è tuo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani sulla vicenda Romelu Lukaku: "Vince l'Inter: contratto di 5 anni, 7 milioni a stagione. Al Manchester United vanno 65 milioni più 10 di bonus. E' l'acquisto più caro nella storia nerazzurra. In nottata l''arrivo a Milano, oggi la firma".

James Rodriguez e il Napoli - "Napoli adesso James". Spazio in taglio basso all'obiettivo numero uno per il mercato del Napoli: James Rodriguez: "In attesa del sì di Lozano De Laurentiss stringe per il colombiano ormai fuori dal Real di Zidane che non lo ha convocato".



Amichevoli pre stagione Roma - "Poco Dzeko: la Roma non convince". Spazio in taglio basso all'amichevole disputata dalla squadra di Fonseca contro il Bilbao. 2-2 il punteggio finale con Dzeko che entra solo nel finale. Roma salva grazie ad un rigore regalato.

Futuro Milinkovic-Savic - "Milinkovic è allarme: lungo stop?". C'è spazio in taglio basso anche per il futuro del centrocampista serbo: "La Lazio preoccupata. Sergej si è fermato per un infortunio: si tema una lesione. Oggi gli esami-verità".