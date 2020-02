vedi letture

L'apertura del Corriere dello Sport su Lukaku: "Murato!"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina sul match di Coppa Italia tra Inter e Napoli andato in scena ieri sera, titolando sopra ad una immagine di Romelu Lukaku: "Murato!". Il Napoli imbriglia i nerazzurri e poi con una gran conclusione da fuori di Fabian Ruiz trova la vittoria. Stavolta non riesce la rimonta ai nerazzurri, nemmeno dopo l'ingresso di Christian Eriksen, e il tecnico Conte commenta: "Ci hanno chiuso tutti gli spazi". Il 5 marzo la gara di ritorno.

Juve, c'è subito il test Ibra - Questa sera torna in campo la Juventus, e lo farà a San Siro contro il Milan nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. I rossoneri alla vigilia del match perdono Lucas Biglia per una distorsione al ginocchio che terrà fuori l'argentino nei prossimi match. In casa Juventus mister Sarri ha presentato la sfida dichiarando: "Io sotto esame? Alla Juventus si è sempre sotto pressione. Se non avessi voluto pressioni sarei andato a lavorare in Posta". E subito è arrivata la risposta delle Poste Italiane che hanno invitato il tecnico ad informarsi meglio.

Ranieri: "Verifica VAR come nel tennis" - Il tecnico della Sampdoria sposa l'idea lanciata pochi giorni fa proprio dal Corriere dello Sport, ossia quella di concedere ai tecnici alcune verifiche VAR a chiamata come già avviene nel tennis. Poi prosegue: "Noi ci salveremo. Iachini è un mio soldato e uomo giusto per i viola. De Rossi perfetto in panchina".