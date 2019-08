L'apertura del Corriere dello Sport su Mihajlovic: "Un uomo"

© foto di Mattia Verdorale

"Un uomo". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport questa mattina in edicola in riferimento a Sinisa Mihajlovic che ieri sera nonostante la malattia, era sorprendentente in panchina a Verona per la prima giornata di campionato tra Hellas e Bologna: "Dopo sei settimane, Sinisa mantiene la promessa fatta alla squadra e ritrova il campo. Un'emozione fortissima. Il Bologna pareggia 1-1".

Milan a zero. Boban a Madrid - Spazio in taglio laterale ai rossoneri che ieri sono stati sconfitti 1-0 dall'Udinese nel loro esordio stagionale: "Rossoneri sconfitti a Udine da un gol di Becao. La società corre ai ripari: Boban oggi in Spagna per Correa. L'alternativa resta James Rodriguez".

Roma senza difesa, è caccia a Rugani - In taglio laterale spazio anche alla Roma: "Fonseca subito stop: fa 3-3 col Genoa nonostante Under, Dzeko e Kolarov. Il reparto arretrato non va e il ds Petrachi cerca il centrale della Juve".

Lazio, Immobile la carica dei 101 - Spazio dedicato anche alla vittoria della Lazio contro la Samp per 3-0: "La squadra di Inzaghi domina a Marassi: Samp battuta 3-0. Ciro firma due gol e raggiunge quota 101 in campionato. A segno anche Correa".