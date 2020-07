L'apertura del Corriere dello Sport su Milan-Juve: "Ostacolo Ibra"

"Ostacolo Ibra" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Spazio alla partitissima di questa sera a San Siro tra Milan e Juventus. CR7 trova Zlatan sulla via dello Scudetto e la Lazio va a Lecce facendo il tifo per i rossoneri. Sarri lancia Higuain: "Il Milan ci mette sempre in difficoltà". Pioli va a caccia del bis dopo il blitz all'Olimpico. Ultima spiaggia invece per la squadra di Inzaghi, impegnata a Lecce. In attacco tornano Immobile e Caicedo ma è ancora emergenza: dubbio Lazzari.

Rivoluzione interista - "Inter, Conte già pronto alla rivoluzione". Il tecnico non è soddisfatto dopo il ko con il Bologna. Il club pensa al futuro: Emerson Palmieri, Vidal e Dzeko i possibili colpi.

Casa giallorossa - "Roma, Fonseca senza alibi: ora è a rischio". Anche il tecnico portoghese a rischio esonero. Decisive le partite contro Parma e Brescia. Si profila la soluzione interna.

Il caso - "Ribery, ladri in casa: Firenze teme il divorzio". Ladri in azione nella villa fiorentina del campione francese, mentre il giocatore era a Parma con la squadra. Duro sfogo sui social.