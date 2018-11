L'apertura del Corriere dello Sport su Napoli e Inter: "Fino alla fine"

"Fino alla fine". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che dedica spazio ai risultati di Inter e Napoli in Champions League. Le due squadre - si legge in prima pagina - si giocano gli ottavi all'ultimo turno. Hamsik e doppio Mertens nel 3-1 alla Stella Rossa, ma il PSG stende il Liverpool: ad Anfield il Napoli di Ancelotti ha 3 opzioni. Più complicata per Spalletti (0-1 col Tottenham) che deve contare su... Messi.