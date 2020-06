L'apertura del Corriere dello Sport su Napoli-Juve: "Stellare"

"Stellare" è il titolo scelto dal Corriere dello Sport in apertura per parlare della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, in programma stasera all'Olimpico di Roma (campo neutro, porte chiuse). Non sarà la partita del secolo ma è la finale della rinascita: in 10 milioni davanti alla tv (fischio d'inizio alle 21, diretta tv su Rai 1). A 50 anni esatti da Italia-Germania 4-3, un altro evento storico: assegna il primo trofeo post Covid. Sarri con il dubbio Pjanic. Gattuso rilancia Fabian Ruiz.

Il caso - "Pasticcio sulla quarantena: 'Bisogna cambiare la norma'". E' arrivato l'ok alla 'quarantena light' da parte del CTS ma serve una modifica alla norma per attuarla. Spadafora chiede una nuova legge. Il positivo del Venezia mette a rischio la Serie B.

Il trionfo - "Bayern, leggendario trionfo: ottava Bundesliga consecutiva". Vincendo a Brema contro il Werder con un gol di Lewandowski, conquista l'ottavo titolo consecutivo, eguagliando la Juventus.

Ripresa inglese - "Ecco la Premier. Si riparte dopo 100 giorni da Guardiola". Oggi in campo gli inglesi: prima Aston Villa-Sheffield, poi Manchester City-Arsenal.