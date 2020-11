L'apertura del Corriere dello Sport su Napoli-Milan: "Gattuso-Ibra, si fa sul serio"

"Gattuso-Ibra, si fa sul serio" titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. Torna il campionato, da qui a Natale un mese da Scudetto: domenica la supersfida tra Napoli e Milan, due delle formazioni più in forma della Serie A. "Rino affronta la squadra che lo ha fatto grande - si legge -. Domani sera la Juve prova a ripartire contro il Cagliari: il calendario può darle una mano".

Immobile - "Libero!", si legge invece in taglio centrale. Il riferimento è ovviamente a Ciro Immobile, che dopo aver superato le visite mediche è tornato a Formello per allenarsi. "Lazio, sono pronto per Crotone", ha assicurato l'attaccante biancoceleste. E Inzaghi ci pensa.

Nuovi fondi per la A - "Sì ai fondi: 2,9 miliardi alla Serie A", titola di spalla il quotidiano. Il consorzio CVC-Advent-Fsi entra nella media company creata per commercializzare i diritti tv - si legge. 1,7 miliardi dagli investitori, ma anche 1,2 di prestito garantito.

Lukaku - In taglio basso c'è spazio per le parole pronunciate ieri da Romelu Lukaku: "Lukaku in soccorso di Eriksen: 'Lo aiuto io'". Il belga si è schierato con il compagno, che vive un momento complicato: "Christian deve imparare l'italiano, poi tutto sarà molto più facile, perché lui è un fuoriclasse", ha detto.