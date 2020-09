L'apertura del Corriere dello Sport su Pirlo: "Dammi il 9"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Dammi il 9", riferito alla richiesta del tecnico bianconero Andrea Pirlo di avere a disposizione al più presto una prima punta di ruolo. Il tecnico, perso Higuain, chiede a gran voce una punta: Dzeko il preferito, con Luis Suarez che si complica. Ora il tecnico, a cinque giorni dall'inizio del campionato, attende il suo nuovo centravanti.

Muriqi: "Io grande con la Lazio" - A centro pagina spazio per il nuovo acquisto della Lazio Vedat Muriqi, atterrato ieri a Ciampino. Oggi sosterrà le visite mediche, prima di apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi cinque anni. 18 milioni + due di bonus: sarà il secondo acquisto più costoso nella storia della Lazio, dopo Mauro Zarate.

Zaniolo, tutto ok: "Roma, ti amo" - Si è operato ieri in Austria Nicolò Zaniolo, con un intervento che è perfettamente riuscito. "Ora inizia il conto alla rovescia", dice il giocatore giallorosso, che poi rinnova il suo amore verso la Roma: "Sempre forza Roma! Innamorato follemente di questa maglia!". Ora la riabilitazione, con i primi dieci giorni da svolgere in Austria e poi il ritorno in Italia.