L'apertura del Corriere dello Sport su ripresa allenamenti: "Viva le Regioni"

"Viva le Regioni". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa riferimento al via libera arrivato da quattro regioni circa la ripresa degli allenamenti individuali: in Italia soltanto Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Sardegna li hanno consentiti. Questo - si legge - costringer il ministro Vincenzo Spadafora a rivedere la sua decisione e a chiedere al comitato tecnico scientifico di dare il via libera a tutta la nazione.

Intervista a Bonaccini. Accanto all'apertura, in prima pagina sul Corriere dello Sport, troviamo un'intervista a Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, la prima regione a riaprire i centri sportivi ai club di Serie A. "Perché ho voluto riaprire il calcio", il titolo riportato dal quotidiano romano. Il Governatore spiega: "Il calcio è un patrimonio sociale e industriale del nostro Paese e bisogna tutelarlo. Con il buonsenso si possono rispettare le regole".

L'Italia riparte. Dal 4 maggio, ossia domani, andrà in vigore il nuovo DPCM del Governo che prevede la riapertura di gran parte del Paese. Si parla anche di questo in prima pagina sul Corriere dello Sport: "L'Italia riparte, ecco le regole. Una cura dal sangue dei guariti", si legge. Da domani sarà possibile vedere i celebri 'congiunti', ovvero partner, coniugi e partenti. Ma non gli amici.

All'estero. In taglio basso sul Corriere dello Sport si guarda anche oltre ai confini nazionali per capire la gestione della pandemia e della ripresa degli allenamenti al cui sviluppo è legata. "L'Inghilterra giocherà nei campi neutri", si legge, con il campionato pronto a ripartire il 12 giugno. "Germania, avanti anche con i positivi", il titolo del quotidiano circa la Bundesliga che proseguirà nonostante 3 positivi al Colonia.