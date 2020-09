L'apertura del Corriere dello Sport su Roma-Juventus: "Dzeko grazia Pirlo"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica l'apertura al pari di ieri sera tra Juventus e Roma: "Dzeko grazia Pirlo", titola il quotidiano. Due volte in vantaggio con Veretout, i giallorossi vengono raggiunti da Ronaldo. Gli errori del bosniaco e una doppietta del portoghese salvano la Juve. I bianconeri rimontano in dieci dopo il rosso a Rabiot, nella serata del debutto all'Olimpico di Dan e Ryan Friedkin.

Napoli - In taglio alto c'è spazio ovviamente per la vittoria travolgente del Napoli sul Genoa: "Napoli irresistibile: ne fa 6, poi si ferma", si legge. Dominio azzurro al San Paolo: Grifone travolto. In gol Lozano (autore di una doppietta), Zielinski, Mertens, Elmas e Politano. Convince anche Osimhen. Infortunio per Insigne, fermato da uno stiramento.

Milan - "Pioli corre con Kessie e super Diaz", titola il quotidiano sempre in taglio alto. Il Crotone resiste per quarantacinque minuti, poi decidono Kessie su rigore e lo spagnolo. Rebic va ko: lussazione al gomito sinistro per il croato. I rossoneri viaggiano a punteggio pieno, difesa imbattuta anche in trasferta.