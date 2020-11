L'apertura del Corriere dello Sport su Ronaldo: "Abbracciami, Juve. Pirlo lo esalta"

Decide sempre Cristiano Ronaldo. La Juventus batte il Cagliari con una doppietta di CR7 e il Corriere dello Sport mette l'abbraccio con Kulusevski e Arthur in prima pagina. "Abbracciami, Juve", il titolo scelto dal quotidiano che poi sottolinea l'ottimo feeling tra il fenomeno portoghese e il suo allenatore: "E Pirlo lo esalta: esempio per tutti".

"Napoli, notte da Ringhio". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che dedica spazio a Napoli-Milan in taglio basso, raccontando "il derby di Rino". All'interno delle pagine sportive, poi, il quotidiano scrive che "Gattuso fa l'alchimista per battere il suo Diavolo", visto che dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 anche con l'assenza di Osimhen.

Non sbaglia la Lazio, che torna dal nubifragio di Crotone con i tre punti in saccoccia e il morale di nuovo alto. "E' tornato Ciro e la Lazio decolla sotto il diluvio", titola il Corriere dello Sport di spalla. Secondo il quotidiano, il 2-0 nella piscina dello Scida può segnare il confine tra la Lazio che era crollata in casa contro l'Atalanta e a Genova con la Samp e quella che nel marzo scorso, priva di impegni infrasettimanali, stava contendendo lo scudetto alla Juve.