L'apertura del Corriere dello Sport su Ronaldo: "Sono bionico"

"Sono bionico": questa l'apertura del Corriere dello Sport. Prima pagina dedicata a Cristiano Ronaldo che avvisa la Lazio in vista del match di Supercoppa di domenica prossima. Alla soglia dei 35 anni va in gol da 5 gare consecutive e salta come i campioni del basket. CR7 accende la partitissima di domenica prossima. Biancocelesti già a Riyad, oggi arriva la Juve.

L'anticipo - Oggi nuovamente in campo la Serie A. Occhi sul Franchi di Firenze per l'anticipo tra Fiorentina e Roma. "Roma, l'ostacolo Montella" scrive il quotidiano romano nel taglio basso. Fonseca vuole consolidare il quarto posto, Montella invece rischia: "Spero di mangiare il panettone". Intanto Chiesa, infortunato, non è stato convocato.

Mercato Inter - I nerazzurri puntano Arturo Vidal ma l'affare si complica. "Vidal-Inter è più dura". Problemi per l'arrivo del centrocampista cileno a gennaio: il Barcellona ha chiesto 25 milioni per liberare l'ex Juve.

Mercato Napoli - Si muove anche il Napoli. "DeLa vuole il regista". Previsti rinforzi per Gattuso. L'obiettivo è Torreira, ex Sampdoria, ora all'Arsenal. Il centrocampista uruguaiano può rientrare in Italia già a gennaio.