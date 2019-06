L'apertura del Corriere dello Sport su Sarri: "Non mi resta che vincere"

© foto di Mattia Verdorale

"Non mi resta che vincere". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola oggi. Le parole di Sarri, neo allenatore della Juventus, presentato ieri in conferenza: "Qui per la Champions, batterò lo scetticismo, parlerò con Ronaldo e gli altri top player. Se il San Paolo mi fischia sarà per amore. Cori razzisti non cambio idea: si fermino le gare.

Mercato Milan - "Ceballos, blitz Milan". Spazio anche al mercato rossonero in taglio basso. Maldini e Boban sono a Madrid per convincere il Real a cedere il centrocampista. Nel mirino anche Kovacic e Asensio.

Mercato Napoli - "James: Napoli grande club". Sempre in taglio basso spazio al mercato partenopeo con il possibile colpo James Rodriguez. Dal fuoricalsse colombiano parole che fanno sognare i tifosi. Scoppia la grana Manolas: braccio di ferro con la Roma.

Mondiale femminile - "Italdonne, ecco la Cina". Anche un pezzo in taglio basso in prima pagina dedicato alle donne e agli azzurrini. Ottavi contro la Cina alla portata. Le azzurre possono farcela. Under 21: Di Biagio punta su Kean e Chiesa con il Belgio.