L'apertura del Corriere dello Sport sui bianconeri: "Juve, è la nona"

"Juve, è la nona" scrive in apertura il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Il 2-0 sulla Sampdoria proietta i bianconeri nella leggenda. E' lo Scudetto consecutivo numero 9: record nelle top leghe europee. Apre Ronaldo, poi Bernardeschi, tornato al gol in Serie A dopo quasi 2 anni, la chiude. Nel finale errore dal dischetto di CR7. La gioia di Sarri: "Bellissimo, ma che fatica". Il problema: si fa male Dybala, ora è a rischio per il Lione. Il pagellone del Corriere: Cuadrado cuore d'oro, Buffon infinito.

Ciro gol - "Ciro superstar" scrive il quotidiano a fondo pagina. Lazio show a Verona. Immobile tris (5-1): battuto Angelillo, parte la caccia a Higuain e alla Scarpa d'Oro (agganciato Lewandowski a quota 34).