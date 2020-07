L'apertura del Corriere dello Sport sui bianconeri: "Sarri trema"

vedi letture

"Sarri trema" scrive il Corriere dello Sport in apertura su Maurizio Sarri, allenatore della Juventus. Spazio al futuro del tecnico toscano: se non rimonta contro il Lione, rischia la panchina. Lo Scudetto potrebbe non bastare per la conferma alla Juve. Lo Scudetto 'zoppo' e i 7 giorni per il rilancio della Juve in vista della Champions. L'idea di far giocare l'Under 23 (ora di Pirlo), la squalifica contro la Roma, gli infortuni: le spine del tecnico. "Ecco Dybala: maglia nuova e solidarietà": l'argentino testimonial della nuova maglia per la prossima stagione, dona in beneficenza l'1% del suo ingaggio.

Nuovo campionato - "Serie A al via il 19 settembre. Dal Pino: 'Basta stadi vuoti'". Ieri l'Assemblea di Lega per parlare anche del nuovo campionato. Lega compatta: no al 12 settembre, si recupera il 2-3 gennaio e si chiude il 23 maggio. Sfuma l'ipotesi playoff.

Il rinnovo - "Lazio, Luis Alberto per sempre". Lo spagnolo pronto alla firma fino al 2025, poi tocca a Ciro Immobile. E Tare nel frattempo tratta Muriqi. Grandi manovre per la Champions: priorità contratto di Ciro, poi...David Silva.

La conferma - "Iachini rinnova. Commisso: 'Merita la Viola'". Confermato l'allenatore della Fiorentina. Niente ribaltone a Firenze: Iachini come Pioli, confermato dopo l'ottimo lavoro svolto sul campo.