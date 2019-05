© foto di Alessio Del Lungo

"Liverboom". Questo il titolo di apertura del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Leggendaria rimonta sul Barcellona, i Reds conquistano la finale. Le doppiette di Origi e Wijnaldum ribaltano il 3-0 dell'andata. Per i catalani si replica la maledizione dell'Olimpico. Messi l'ombra di se stesso. E stasera Ajax-Tottenham alle 21.00.

Bianconeri in pole per Conte - In taglio laterale viene dedicato spazio anche all'ex ct della Nazionale con il titolo: "Messaggio alla Juve". L'allenatore di Lecce punta su Torino e solo in seconda battuta sull'Inter. Se Allegri decide di lasciare la Signora lui è pronto, ma Zhang (che avrebbe intenzione di scaricare Spalletti) non molla. Intriga l'ipotesi United. La Roma è al buio.